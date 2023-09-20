محافظ الجيزة يعتمد حركة مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة

كتبت – مرام محمد

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حركة تنقلات بين مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتى تضمنت تنقلات بين عدد من القيادات وتعديل تكليف البعض وتصعيد عدداُ من القيادات وذلك لضخ دماء جديده ودفع عجلة العمل.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرار جاء بعد متابعة دقيقة لأداء مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ولتنظيم العمل ولضبط منظومة التعليم و للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة و للصالح العام وقد جاءت الحركة التى أعتمدها محافظ الجيزة بحضور الأستاذ أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والتى ضمت 43 قيادة كالآتي:

شملت الحركة تكليف كلاً من (سهير عبدالرحمن وقاد وهبة مديراً لإدارة شمال الجيزة التعليمية، و محمد خضرى بدر عبدالبر وكيلاً للإدارة)، (محمد فايز عباس عبدالرحيم مديراً لإدارة العمرانية التعليمية ، وسهام كمال أحمد عطوة وكيلاً للإدارة)، (عاطف محمد إبراهيم عبدالسلام مديراً لإدارة بولاق الدكرور التعليمية ، و خالد حسن عباس حسين وكيلاً للإدارة)، (خالد عبدالسلام بكر عبدالعال الجبالى وكيلاً لإدارة الوراق التعليمية)، (محمد محمود إبراهيم عزوز وكيلاً لإدارة أطفيح التعليمية)، (أمل حنفى محمود عثمان وكيلاً لإدارة أبوالنمرس التعليمية)، (خالد عبدالعزيز عبدالعال البحيرى مديراً لإدارة البدرشين التعليمية و أيمن عبدالرحيم محمد رشوان وكيلاً للإدارة)، (هانى طلعت عبدالعزيز محمد وكيلاً لإدارة العياط التعليمية)، (هيام حمدى لطفى وكيلاً لإدارة الشيخ زايد التعليمية)، (أسامة نوح رياض على مديراً لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية و أمال على محمد على وكيلاً للإدارة)، (سحر مصطفى سليم محمد لتسيير أعمال مدير عام الشئون التنفيذية).

كما شمل القرار تجديد تكليف كلاً من ( عبدالمقصود السعيد إبراهيم مديراً لإدارة جنوب الجيزة التعليمية)، ( هالة كمال عباس محمد مديراً لإدارة الدقى التعليمية و إيمان عزت السيد على وكيلاً للإدارة)، ( حنان محمد محمد موسى مديراً لإدارة العجوزة التعليمية و هدى محمد أحمد عبدالعال وكيلاً للإدارة)، ( خالد عبدالحميد عثمان عبدالحميد مديراً لإدارة الهرم التعليمية و شرين فؤاد عبدالقادر وكيلاً للإدارة)، ( ياسر سيف النصر على عكاشة مديراً لإدارة الصف التعليمية ومحمد كامل يس وكيلاً للإدارة)، ( فاتن عبدالرازق رزق حسن مديراً لإدارة 6 أكتوبر التعليمية و أحمد شفيق مصطفى وكيلاً للإدارة)، ( صبحى ظريف سعد وكيلاً لإدارة أوسيم التعليمية)، ( نجوى محمد عبدالمعطى عبدالحميد مديراً لإدارة كرداسة التعليمية و داليا زكريا محمود نصر وكيلاً للإدارة)، ( مروان سعد أحمد غراب مديراً لإدارة منشأة القناطر التعليمية و مصطفى سيد محمود الطحاوى وكيلاً للإدارة)، ( السيد عاشور محمد على مديراً لإدارة أبوالنمرس التعليمية)، ( محمد قطب فرحات محجوب مديراً لإدارة الحوامدية التعليمية و يحى حمدى مرتجع شميله وكيلاً للإدارة)، ( عبدالتواب على أمين مديراً لإدارة العياط التعليمية)، ( يوسف رياض على عبدالعاطى مديراً لإدارة الواحات البحرية التعليمية، وأحمد جمعة أحمد كعباره وكيلاً للإدارة).

بالإضافة إلى تعديل تكليف كلاً من ( عبداللاه محمد رشوان وكيل إدارة أبوالنمرس التعليمية إلى وكيل إدارة جنوب الجيزة التعليمية)، ( مجدى محمد غنيمى مدير إدارة الشيخ زايد التعليمية إلى مدير إدارة الوراق التعليمية )، ( أيمن كمال أحمد متولى مدير إدارة أوسيم التعليمية إلى مدير إدارة أطفيح التعليمية )، ( محمد يحيى فريد محمود حبشى مدير إدارة بولاق الدكرور التعليمية إلى مدير إدارة أوسيم التعليمية)، ( عزة عبدالفتاح عبدالنبى هريدى مدير إدارة الوراق التعليمية إلى مدير إدارة الشيخ زايد التعليمية ).

لمدة عام أو لحين الإعلان عن الوظيفة بالطرق القانونية أيهما أقرب، وذلك لجميع القرارات.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ببدء العمل بالقرار من تاريخه على أن تلغى جميع التكليفات السابقة لهذا القرار كما يعود السادة الملغى تكليفهم إلى عملهم الأصلى طبقاً لصحيفة الأحوال، والتشديد على السادة المكلفين والمعدل تكليفهم بسرعة تسلم مواقع العمل الجديدة ومباشرة مهامهم الخاصة بالإستعداد لإستقبال العام الدراسى والمرور الدورى على المدارس للتأكد من الإنتهاء من كافة أعمال الصيانات والتجهيزات اللازمه لاستقبال العام الدراسى الجديد.