محافظ الإسكندرية يشدد على استمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشرى؛ حيث كلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية .

وفى هذا الصدد، واصلت إدارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد والهيئة العامة لتعليم الكبار بتنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى "محافظة بلا أمية"؛ حيث تم محو أمية 68 عامل من العاملين بإدارة الورش والنقل بالمحافظة وذلك بعد اجتيازهم امتحان محو الأمية للوقوف علي مدى قدرتهم ومدى احتياجهم للتعليم.

هذا وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، أن المبادرة تستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.