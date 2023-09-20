طقس مستقر في الإسكندرية ودرجة الحرارة العظمي اليوم 29 درجة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، انخفاض طفيف في درجات الحرارة ، ليسود طقسا حارا نهارا رطب في ساعات الليل ،وتسجل درجات الحرارة اليوم، والعظمى 29 درجة ،والصغرى تسجل 23 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء. كما يشهد اليوم انخفاضا فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوما و13 ساعة 52 دقيقة.