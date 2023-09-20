محافظ الأقصر يتابع مشروع الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برفقة رئيس شركة مياه الأقصر، جولة لمتابعة العمل فى مشروع الصرف الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوصيل خطوط مياه الشرب والصرف الصحي لقرى ونجوع المحافظات، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الاستدامة من خلال عدة مشروعات استثمارية متنوعة.

وتابع محافظ الأقصر، خلال الجولة سير الأعمال بمشروع الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر، والذى يخدم قرى مدن إسنا والطود، وهو أحد البرامج الذى يمولها بنك التنمية الأفريقي بقيمة 108 ملايين يورو.

صرح العميد مهندس سالم أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بأن البرنامج يهدف إلى إدخال خدمة الصرف الصحي لـ10 قرى ونسبة 10% من توابعها بمحافظة الأقصر، وذلك بإجمالى عدد سكان حوالى 210 آلاف نسمة، بعدد 2 تجمع قروي وهما (الكيمان - الدبابية ) تتضمن 8 قرى بمركز إسنا (أصفون - الدبايبة - الشغب - الغريرة - المعلا- طفنيس - كيمان المطاعنة - توماس 3)، بالإضافة إلى قريتين بمركز الطود (العديسات بحري -العديسات قبلي)، من خلال تنفيذ ما لا يقل عن 22 ألف وصلة منزلية وتوصيلها بنظام صرف صحى متكامل ومن المقرر انتهاء المشروع خلال 18 شهراً من تاريخ بدئه.

ومن جانبه شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على جهود الدولة لتوصيل كافة الخدمات للمواطنين وتحقيق العدالة والمساواة الإجتماعية، متقدماً بالشكر لكافة القائمين على المشروع ومشدداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لكل مشروع ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بمحافظة الأقصر، وذلك لضمان تقديم الخدمات اللائقة بالمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.



العمل فى مشروع الصرف الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية



جولة بمشروع الصرف الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية



متابعة العمل فى مشروع الصرف الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية



محافظ الأقصر يتابع العمل فى مشروع الصرف الصرف الصحي المتكامل



