ماذا يحدث في جسمك عند تناول الزبادي يوميا؟ استشاري تغذية يوضح

كتبت فاطمة ياسر

الزبادى من الأطعمة الغنية بالعديد من الفوائد المهمة للجسم، لذلك يقبل الناس على تناول الزبادى فى جميع أنحاء العالم، فهو غني بمذاق مختلف ومميز، وأيضا فوائده كثيرة. وحول ذلك توضح استشاري التغذية في كلية طب قصر العيني الدكتورة آمال إبراهيم فتحي، بعض وأبرز الفوائد الصحية للزبادي، مشيرة إلى أن الزبادي يحتوي على العناصر الغذائية الصحية وهو مصدر غني للكالسيوم، ويحتوى على مواد مغذية أخرى مثل الريبوفلافين ، وفيتامينات B ، وحامض الفوليك ، وحمض اللبنيك والبوتاسيوم والفوسفور واليود والزنك، كما أنه يحتوي على نوع البكتيريا الجيدة عادة ما يسمى هذا النوع من باسم البروبيوتيك المهمة لصحة الأمعاء.



فوائد الزبادي : - يسهل الهضم :

الزبادي غذاء سهلة الهضم فالبكتيريا الجيدة أو البروبيوتيك الموجودة في بعض أنواع الزبادي لها دور في هضم الأطعمة الأخرى، و أيضا، ينصح بشدة بتناول الزبادي لأولئك الذين يعانون من مشاكل مختلفة في الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال وآلام المعدة .

-يقوي ويعزز جهاز المناعة :

البكتيريا الجيدة في الزبادي تعزز وظيفة الأمعاء ، وتساعد الجسم على امتصاص المواد المغذية بشكل صحيح وتقوية الجهاز الهضمي . كل هذه العوامل بدورها تعزز الجهاز المناعي .

- يساعد على التخلص من الوزن الزائد:

الزبادي يمكن أن يساعدك على فقدان الوزن بسرعة والسبب أن البكتيريا الجيدة في اللبن البروبيوتيك تساعد على تحسين عملية الأيض والهضم ، وتعطي الشعور بالشبع لفترة أطول . بالاضافة الى ذلك، وجود كمية عالية من الكالسيوم في اللبن يحث الخلايا الدهنية على ضخ كمية أقل من الكورتيزول ، مما يسهل عملية انقاص الوزن . أيضا، الأحماض الأمينية في الزبادي تساعد على حرق الدهون.

-يحد من ارتفاع ضغط الدم :

تناول الكثير من الملح هو واحد من الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع ضغط الدم ووجود البوتاسيوم في الزبادي يساعد على امتصاص وطرد الصوديوم من الجسم , تناول كوب واحد على الأقل من الزبادي قليل الدسم كل يوم للحد من خطر الاصابة بارتفاع ضغط الدم.

- يخفض الكولسترول :

الزبادي يحتوي على البكتيريا الجيدة النشطة البروبيوتيك يمكن أن تكون فعالة جدا لخفض مستوى الكولسترول عن طريق تقليل تصنيع الكولسترول في الكبد، بالاضافة الى ذلك، البروبيوتيك يربط أيضا الأحماض الصفراوية، والذي بدوره يساعد على خفض نسبة الكوليسترول ، ويمكن أن يكون مفيدا بشكل خاص لتقليل فرصة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السكري من النوع .2

- يمنع سرطان القولون :

الزبادي له فوائد كبيرة لحفظ القولون صحي . بكتيريا البروبيوتيك هي نوع من البكتيريا الصديقة للالأمعاء الموجودة في الزبادي التي تشجع نمو البكتيريا الصحية في القولون وبالتالي تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القولون . هذه البكتيريا الجيدة تقتل الكائنات الدقيقة الضارة في القولون قبل أن تصبح مسرطنة. بالاضافة الى ان محتوى الكالسيوم العالي في اللبن يربط الأحماض الصفراوية المنتجة للسرطان ويبقيهم بعيدا عن جدران القولون.

- يمنع هشاشة العظام :

الكالسيوم وفيتامين D تقوي العظام وتزياد من كثافة العظام . وهذا بدوره يمنع هشاشة العظام، وهو مرض يكون تدريجي حيث ان العظام تصبح تدريجيا ضعيفة ومعرضة للكسور . للحفاظ دائما على عظام قوية ، والبحث دائما عن الزبادي الذي يحتوي على فيتامين D.