اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 01:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

فتح باب التدريب المجانى على صيانة المحمول ولحام الأكسجين بالإسكندرية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 11:54 ص
فتح باب التدريب المجانى على صيانة المحمول ولحام الأكسجين بالإسكندرية وزارة العمل
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية بدأت في قبول طلبات التدريب المهنى المجانى على مهنتين من المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة، للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل من سن 18 إلى 45 سنة  بمركز التدريب المهنى بمحرم بك،ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مستحدثة لهم وفق أحدث الأساليب العالمية  وفق متغيرات ومتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل  لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص.
 
وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، انه تم فتح باب قبول دفعة جديدة من راغبي التدريب المهنى على مهنة  صيانة محمول،ولحام الأكسجين ، بمركز تدريب مهني محرم بك وعنوانه : 100 شارع محسن خلف كلية العلوم ،محدداً مزايا التدريب المجانى المقدم للشباب تشمل منها: مكافآت لأوائل الخريجين ، وزي خاص بالتدريب لكل متدرب ، وشهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب تؤهل الشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب.
 
كما أشار إلى أن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب وهى : صورة من بطاقة الرقم القومى ، وشهادة قيد ( كعب عمل ) من مكتب التشغيل التابع للمديرية  ، و 2 صورة شخصية  ، على أن يتم تسجيل الطلبات عن طريق مقر مركز التدريب المهنى أو بمقر ديوان المديرية بسموحة  ، كما يمكن التسجيل من خلال ملء الإستمارة على الرابط الإلكتروني التالى :    https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7  .
 
WhatsApp Image 2023-09-20 at 10.43.14 AM

 


وزارة العمل

تدريبات مهنية

مديرية العمل بالاسكندرية

سوق العمل

تدريبات مجانية



الموضوعات المتعلقة

وزير العمل: حريصون على تنويع التدريبات على مهن المستقبل

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 02:52 م

وزارة العمل: دورات لتدريب شباب المنيا على 4 مهن يحتاجها سوق العمل

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 02:31 م

وزارة العمل تصرف تعويضات جديدة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 535 ألف جنيه

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 02:06 م

وزارة العمل: مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا ينجح في إعادة مستحقات مصريين

الأحد، 17 سبتمبر 2023 05:09 م

وزارة العمل: توعية شباب الإسماعيلية بريادة الأعمال

الأحد، 17 سبتمبر 2023 02:22 م

وزارة العمل تعلن عن 5 آلاف و993 وظيفة خالية برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهرياً

الأحد، 17 سبتمبر 2023 02:18 م

وزارة العمل: مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا ينجح في إعادة مستحقات مواطنين مصريين

الأحد، 17 سبتمبر 2023 12:21 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة