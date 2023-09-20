"صحة قنا" تُطلق قافلة طبية فى قرية كوم المؤمنين اليوم

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، إطلاق القافلة الطبية بقرية كوم المؤمنين التابعة لإدارة قفط الصحية، وذلك على مدار يومى الأربعاء والخميس.

وأوضح بدران، أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتى تنظمها مديرية الصحة بقنا فى جميع قرى ونجوع المحافظة، بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتى سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.

ودعا وكيل وزارة الصحة بقنا، المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقى الرعاية الصحية اللازمة والكشف المجانى مع الحصول على الأدوية.