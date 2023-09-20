صحة القليوبية: توفير فصائل الدم مسئولية إدارة الطوارئ دون أدنى مسئولية على المريض

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعاً تنظيمياً اليوم بقاعة المؤتمرات بحضور الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، ومديري الإدارات بالمديرية وفريق العمل بإدارة بنها، وذلك بناءاً علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه افتتح وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالحضور وتقديم شكره علي الأداء المتميز لفريق العمل علي مدار الأسبوع، مشيرا إلى أنه تم إطلاق خطة عمل منذ السبت الماضي بالمرور الميداني علي كل الإدارات الصحية، بتحديد أسبوع لكل إدارة صحية علي حديدى، والمرور علي جميع منشآتها سواء كانت وقائية أو علاجية.

وبدأت الدكتورة ولاء أحمد مديرة المكتب الفني لوكيل الوزارة، بتقديم عرض توضيحي مجمع لجميع الإدارات المعنية بالمرور، استمع لها وكذلك مديري الإدارات المعنية بالمرور، حيث أعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وامتنانه للإيجابيات التي تم عرضها، كما ناقش مع مديري الإدارات كيفية التغلب علي الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور ومحاولة إيجاد حلول فورية، كما أعطي لمديري الإدارات كافة الصلاحيات لإتخاذ الإجراءات المناسبة علي رأس العمل لسرعة الإنجاز وتحقيق الفائدة المرجوة من المرور الميداني.



كما ناقش وكيل الوزارة عدة نقاط أثناء الاجتماع أهمها:

▪︎ التأكيد علي أن توفير أكياس الدم بفصائله المختلفة مسئولية إدارة الطوارئ بالمديرية، وليست مسئولية المريض.

▪︎ التأكيد علي الانضباط الإداري بجميع المنشآت الصحية.

▪︎ محاولة تحقيق الاستفادة القصوي من القوي البشرية الموجودة بمختلف المنشآت الصحية.

▪︎ تنشيط أعمال إدارة مراقبة الأغذية

▪︎ ضرورة الصيانة الدورية للأجهزة، وعمل حصر أسبوعي بالأجهزة المعطلة سواء كانت طبية او غير طبية، ومحاولة إيجاد عقود صيانة فورية لها للتغلب علي أي أعطال.

▪︎ التدريب المستمر للطاقم الطبي والغير طبي.

▪︎ ضرورة إنشاء مركزين لصرف الألبان العلاجية للأطفال علي مستوي المحافظة.

▪︎ ضرورة تنشيط أعمال الترصد والإبلاغ والتسجيل الفوري لحالات الأمراض المعدية.

▪︎ مناقشة رفع مؤشرات الأداء الخاصة بتنظيم الأسرة ووضع حلول لبعض المعوقات حيث انها تعتبر من أهم أولويات خطة العمل.

كما أكد، علي إدارة الحميات بسرعة الانتهاء من تلافي أي ملاحظات بمستشفي حميات بنها بحد أقصي 72 ساعة، وكذلك سرعة إيجاد حلول فورية وعمل صيانة للأجهزة المعطلة سواء كانت طبية أو غير طبية.

وأكد، علي ضرورة تواجد 5 منشآت صحية علي الأقل داخل إدارة بنها ترقي لدرجة التسجيل بهيئة الاعتماد، ومحاولة التغلب علي أي معوقات داخل هذه الأماكن، والعمل علي تحسين موارد صناديق الإدارة من خلال فتح خدمات إضافية للمواطنين، وتفعيل العيادات المسائية.

وفي نهاية الاجتماع أعرب الدكتور حمودة الجزار، عن خالص شكره وتقديره لجميع العاملين سواء داخل الديوان أو بإدارة بنها علي ما بذلوه من جهد بستحقوا عليه تقديم الشكر والعرفان وعلي رأسهم إدارة طب الأسنان، لاستحداث وحدة أسنان للأطفال بمستشفي رمد بنها، وكذلك تفعيل العيادة المسائية للأسنان بالمستشفى.