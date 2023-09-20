زيلينسكى يوجه "رسالة تحذيرية" لترامب بشأن إنهاء الحرب فى أوكرانيا

كتبت: نهال أبو السعود

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إعلان خططه للسلام إذا كان لديه طريقة لإنهاء الحرب الروسية في بلاده لكنه حذر من ان خطة تتضمن التخلي عن الأراضي الأوكرانية ستكون غير مقبولة.

بعد خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال زيلينسكي خلال مقابلة مع شبكة سي ان ان: "إذا كانت الفكرة هي كيفية أخذ جزء من أراضينا وإعطاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فهذه ليست صيغة السلام".

اشارت الشبكة الى انه في بقاء سابق لترامب، رفض المرشح الرئاسي لانتخابات أمريكا 2024 تحديد من يجب أن يكون له الغلبة في حرب روسيا ضد أوكرانيا، وبدلا من ذلك قال إنه يريد "إنهاء إراقة الدماء"، وأضاف: "سأقوم بذلك خلال 24 ساعة".

وفي سؤال حول ما إذا كانت الصفقة ستسمح لبوتين بالاحتفاظ بالأرض التي تسيطر عليها قواته، قال ترامب منذ ايام: "لا لا سأبرم صفقة عادلة للجميع لا، سأجعلها عادلة"

وعندما سئل ترامب في ذلك الوقت عما إذا كان ذلك سيكون انتصارا لبوتين، قال: "كما تعلمون، هذا شيء كان من الممكن التفاوض بشأنه نظرا لوجود أجزاء معينة، مثل شبه جزيرة القرم وأجزاء أخرى من البلاد، توقع الكثير من الناس أن يتم حلها".

وأضاف: "لذلك كان من الممكن أن يعقدوا صفقة حيث توجد مساحة أقل من تلك التي استولت عليها روسيا بالفعل، لأكون صادقا".

وردا على سؤال حول المتشككين في تقديم امريكا المزيد من التمويل لأوكرانيا، قال زيلينسكي إنه "من الصعب على أولئك الذين لم يشاهدوا الحرب عن قرب مقارنة المشاكل الداخلية مثل الحقوق المدنية أو الطاقة بالتهديد الوجودي الذي يواجه بلدا يتعرض للهجوم".، وأضاف: "من الصعب للغاية أن تفهم عندما تكون في حرب، وعندما لا تكون في حرب"

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي من الكونجرس الموافقة على تخصيص 24 مليار دولار إضافية للإنفاق الطارئ لأوكرانيا والاحتياجات الدولية الأخرى وعلى الرغم من وجود دعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحزمة التمويل في مجلس الشيوخ، إلا أنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون سيمرر المشروع

ووفقا للتقرير، سافر زيلينسكي إلى واشنطن العاصمة، حيث سيجري محادثات مع بايدن في البيت الأبيض، إلى جانب زيارة إلى الكابيتول هيل.