رطب على نفسك واحمِ جسمك من الجفاف.. نصائح صحية

كتبت فاطمة ياسر

للحفاظ على الصحة العامة وتجنب الإصابة بالجفاف، يجب على الشخص اتباع العديد من النصائح الهامة، وأولها اتباع نظام غذائي يقي من هذا العرض الذي يتسبب في عدم قدرة الشخص علي القيام بحياته بشكل طبيعي.

وحول ذلك أكد الدكتور إبراهيم محمد استشاري السمنة والنحافة في قصر العيني، أن الغذاء الجيد هو سر الحياة الجيدة ولذا يجب الاهتمام بنوعية الطعام المتناول وخاصة التي تحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، و لكن ما هو الغذاء الجيد للشخص والذي يجنبه الإصابة بالجفاف؟.

قدم استشاري السمنة والنحافة العديد من الحيل والنصائح التي تقلل فرص الإصابة بالجفاف، ومنها:

- الاكثار من تناول الحليب:

فهو يتكون من عناصر غذائية رائعة تساعد علي ترطيب الجسم وتحميه من الإصابة بالجفاف.

-الحمضيات:

يمكنك تناول البرتقال و الجريب فروت والليمون فهي تحتوي علي نسبة عالية من الماء والألياف، وتساعد على تنظيم نسبة الأملاح في الجسم، ولذا تناولك لها يحد من الإصابة بالجفاف.

-طبق السلطة الخضراء:

الاهتمام بتناول طبق السلطة الخضراء ووضع الخيار والخس به يساعد علي احتفاظ الماء في الجسم، وبالتالي يحد من الإصابة بالجفاف.

-الماء:

الإكثار من تناول الماء لأنها تساعد علي تحمل ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا تحميك بالجفاف.