تحقيق المساواة.. دور وسائل الإعلام تجاه مرشحى انتخابات الرئاسة (إنفوجراف)

بدأ العد التنازلى لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال الاستعدادات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأيام الماضية، فقامت الهيئة بإصدار دليل شامل خاص بالعملية الانتخابية.

تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.

تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها حق إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف.

يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية:

• المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع

• الجهة التى تولت تمويله

• الأسئلة التى اشتمل عليها

• حجم العينة ومكانها وأسلوب إجرائه

• طريقة جمع بياناته وتاريخ القيام به

• نسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه

يحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.