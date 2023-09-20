بوتين يقبل دعوة الرئيس الصينى لزيارة بكين أكتوبر المقبل

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أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم /الأربعاء/، قبول دعوة نظيره الصينى شى جين بينج؛ لزيارة بكين، أكتوبر المقبل؛ لحضور منتدى الحزام والطريق.

وقال بوتين - فى اجتماع مع وزير الخارجية الصينى وانج يي، وفقا لما اوردته وكالة انباء (تاس) الروسية - "سررت بالتأكيد بقبول دعوة الرئيس الصينى لزيارة الصين فى أكتوبر كجزء من حدث يروج لفكرة الرئيس المتمثلة فى حزام واحد، طريق واحد، والتى تحولت إلى علامة تجارية دولية".



وشدد بوتين على أن هذا يتماشى تماما مع مصالح روسيا والصين.. "حيث إنه ينسق أفكارنا لخلق مساحة أوراسية واسعة، ونحن متزامنون تمامًا".



من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف إن الاستعدادات جارية لزيارة بوتين للصين وسيتم الإعلان عن موعدها فى الوقت المناسب.



وتهدف مبادرة الحزام والطريق - وهى المفهوم الذى اقترحه شى جين بينج فى عام 2013 - إلى إعادة إنشاء طريق الحرير القديم بشكل رمزى والهدف هو أن تتمكن الصين من الوصول إلى الأسواق فى آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا وأإريقيا ومناطق أخرى، بالإضافة إلى تكثيف مشاريع التجارة والاستثمار الدولية التى تشمل عددًا كبيرًا من الدول إلى جانب استخدام رأس المال الصينى والأجنبي. وقد انضمت أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية إلى المبادرة.