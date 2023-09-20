إجراء الكشف الطبي على 762 مريضا ضمن القوافل الطبية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت جمعية الأورمان القافلة الطبية بالمستشفى الجامعي، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل التنموي.

أعلن عادل درغام بأنه قامت جمعية الأورمان بكفر الشيخ، تنظم قافلة العلاج الجاد بالمستشفى الجامعى بكفر الشيخ، ليصبح عدد القوافل خلال شهر أغسطس وأول سبتمبر 7 قوافل علاج جاد، وتم إجراء الكشف خلال الـ7 قوافل على 762 مريضا.

وأضاف درغام، استفاد من القافلة الـ7، قرى شباس الملح، ومحلة أبوعلي، و كفر إبراهيم، ومحله مالك، وعزبة السترة، والملاحين بمركز دسوق، وقرية تيرة، والأبعدية، وطرطير، وقريه 11، وقرية 13، وقرية العنابر، وقرية 9 بمركز الحامول، وتم الكشف وعمل جميع الأشعة والتحاليل ـ ونقل الحالات ذهابا وإيابا على نفقة جمعية الأورمان.





