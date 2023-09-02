6 أطعمة تقلل من خطورة الإصابة بأمراض القلب

كتبت نهير عبد النبى

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو مرض السكري، فأنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، فوفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، هناك تدابير وقائية يمكنك اتخاذها لتقليل المخاطر ودعم نمط حياة أكثر صحة، بما في ذلك النشاط البدني والحفاظ على نمط الأكل الصحي.

وحسب ما ذكره موقع eatingwell هناك بعض الأطعمة التي يجب تناولها يوميًا لحمايتك من أمراض القلب وهى:



- الفاكهة

تحتوى الفواكه على نسبة عالية من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، في حين أن جميع الفواكه تحتوي على عناصر غذائية مفيدة ولكن التوت والبابايا والعنب الأحمر هي بعض الفواكه التي يجب التركيز عليها إذا كنت تبحث عن تحسين صحة القلب.

-الخضار

الخضراوات مفيدة لصحة قلبك لأنها تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وضغط الدم، ونوصي بتناول حصتين إلى ثلاث حصص من الخضار يوميًا، والتي يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل الالتهاب وتقوية جهاز المناعة لديك.

-البقوليات

البقوليات من أكثر الأطعمة الغنية بالفيتامينات والألياف الألياف القابلة للذوبان فإن تناول نصف كوب فقط في يومك يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول لديك فإن إضافة حصة إلى نظامك الغذائي كل يوم يعد طريقة مستدامة لتحسين صحة قلبك.

-المكسرات

المكسرات هي مصدر كبير للبروتين ومضادات الأكسدة بالإضافة إلى ذلك، فهي مفيدة للقلب والجهاز الهضمي، وتناول المكسرات يوميًا يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، إذا كان هذا هو هدفك. وتقترح الدراسة تناول حفنة من المكسرات يوميا لنمط الأكل الصحي للقلب.

من المكسرات الغنية بالبروتين مثل الفول السوداني واللوز إلى المكسرات قليلة الدسم مثل البندق وجوز البقان، فكر في إضافة المكسرات إلى روتينك اليومي.

- السمك

إذا كنت تبحث عن البروتين الخالي من الدهون الذي يمكن أن يساعد قلبك، فالسمك هو الحل الأمثل، لا تعد الأسماك الدهنية الغنية بالأوميجا 3 مفيدة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فحسب، بل إن تناول حصتين إلى ثلاث حصص فقط في الأسبوع يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل الالتهاب وتحسين الوظيفة الإدراكية.

- منتجات الألبان كاملة الدسم

يحتوى الحليب على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وخصوصا القلب وحمايته من المشاكل التي يتعرض لها.