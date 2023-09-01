كيف تساعد تمارين رفع الأثقال على فقدان الوزن؟

كتب – حسام الشقويرى

يعد فقدان الوزن أمرًا بالغ الأهمية للصحة، لأن الوزن الزائد يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب ومشاكل المفاصل، وتحقيق وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة يحسن الصحة العامة ، ومن بين هذه التمارين، رياضة رفع الأثقال التى تعد وسيلة فعالة لفقدان الوزن، وفقا لما نشره موقع healthifyme.

ومن خلال بناء كتلة العضلات الهزيلة، فإن ذلك يسرع عملية التمثيل الغذائي، ويحرق السعرات الحرارية، ويعزز فقدان الدهون، يمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من التخلص من الوزن الزائد، وتعزيز القوة والتناغم واللياقة البدنية بشكل عام.

عملية التمثيل الغذائي الأسرع من أنشطة مثل التمارين، وخاصة تدريب الأثقال، تعزز حرق السعرات الحرارية وتساعد على فقدان الوزن عن طريق استهداف الدهون المخزنة للحصول على الوقود، وتعزيز تكوين الجسم الأكثر صحة. علاوة على ذلك، فإن تدريب الأثقال يعزز عملية التمثيل الغذائي من خلال آليتين رئيسيتين. أولاً، فهو يبني كتلة عضلية خالية من الدهون، والتي تستهلك سعرات حرارية أثناء الراحة أكثر من الدهون. ثانيًا، تؤدي الطبيعة المكثفة لرفع الأثقال إلى تأثير "حرق ما بعد التمرين"، حيث يستمر الجسم في حرق السعرات الحرارية بعد التمرين لإصلاح العضلات واستعادتها، مما يؤدي إلى تضخيم معدل الأيض الإجمالي.

وكتلة العضلات لها أيضًا تأثيرها على حرق السعرات الحرارية. إنها كمية الأنسجة العضلية في الجسم. يلعب دورًا محوريًا في حرق السعرات الحرارية نظرًا لنشاطه الأيضي العالي مقارنة بالدهون. حتى في حالة الراحة، تتطلب العضلات المزيد من الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية. يمكن أن يؤدي دمج الأنشطة مثل تدريب الأثقال لبناء كتلة العضلات إلى رفع معدل الأيض الأساسي في الجسم بشكل فعال، مما يدعم جهود فقدان الوزن.