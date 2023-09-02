اليوم السابع
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‫معهد الاقتصاد الزراعى ينظم ورشة حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة

السبت، 02 سبتمبر 2023 11:59 ص
‫معهد الاقتصاد الزراعى ينظم ورشة حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعى، ورشة عمل بعنوان: التعاونيات الزراعية " أهداف، إمكانيات، معوقات، تطوير"، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدراسة كافة المشكلات المتعلقة بالتعاونيات الزراعية وكيفية مواجهتها، وسبل تطويرها وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

 

أوضحت الدكتورة داليا يس مديرة المعهد، أن مناقشة مشكلة التعاونيات الزراعية من الأمور الهامة للنهوض بالقطاع الزراعى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تم مناقشة المشاكل التى تواجه التعاونيات الزراعية ومقترحات الحلول للقيام بدورها المنوط بها والإصلاحات الهيكلية للتعاونيات الزراعية من خلال مناقشة بعض مواد القانون التى يجب تعديلها لتتواكب مع المتغيرات المحلية والعالمية.

 

و قدمت الدكتورة دعاء ممدوح سليمان - رئيس قسم بحوث التمويل والتعاون الزراعى تقريرا شاملا عن آليات تنفيذ تلك المقترحات والتوصيات التى توصلت إليها الورشة مديرة المعهد.

 


الزراعة

التنمية المستدامة

التعاون الزراعى

التعاونيات



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