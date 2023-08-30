اليوم السابع
Ads
الخميس، 31 أغسطس 2023 01:49 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

"الزراعة": لدينا اكتفاء ذاتى للعديد من السلع الزراعية وفائض للتصدير

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 10:02 م
"الزراعة": لدينا اكتفاء ذاتى للعديد من السلع الزراعية وفائض للتصدير لدينا اكتفاء ذاتى من السلع الزراعية
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
 
قال الدكتور على عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن أهمية المشروعات الزراعية العملاقة لتحقيق الأمن الغذائى لمصر، مؤكدا أن الأمن الغذائى فى مصر متوافر ومستقر ولم نشعر بأى أزمات وذلك نتيجة الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة فى مجال تحقيق التنمية الزراعية والغذاء للمواطنين.
 
أضاف على عبد المحسن، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، مع الإعلامية خلود زهران، أن قطاع الزراعة مسئول عن توفير الغذاء والكساء للمواطنين، والحمد لله لدينا اكتفاء ذاتى من العديد من السلع الزراعية والعشرات من محاصيل الخضر والفاكهة، وفائض يتم تصديره للخارج.
 
تابع على عبد المحسن، لدينا اكتفاء ذاتى أيضا من الذرة الرفيعة والألبان الطازجة وبيض المائدة، و90% من نسبة الإكتفاء الذاتى من الأسماك نتيجة الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة فى الفترة الأخيرة.
 
ولفت إلى أن الرئيس السيسى وجه بزيادة المخزونات الاستراتيجية للسلع الغذائية الأساسية لمدة 6 أشهر، والحمد لله لدينا حد أدنى 6 أشهر من السلع الغذائية وبعض السلع لمدة عام نتيجة التوسع الأفقى للمشروعات.
 
 
 

الزراعة التعاقدية

الاقتصاد الزراعى

المشروعات الزراعية القومية

التنمية الزراعية المستدامة

السلع الزراعية



الموضوعات المتعلقة

مستشار وزير الزراعة: تغير المناخ بمصر "تغير صامت" لا يظهر منه إلا تأثيره

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 12:41 م

وزير الزراعة يبحث النهوض بقطاع النباتات الطبية والاستفادة منها فى التصدير

الإثنين، 28 أغسطس 2023 04:21 م

وزير الزراعة: الإفراج عن 167 ألف طن أعلاف بـ75 مليون دولار خلال أسبوع

الإثنين، 28 أغسطس 2023 03:48 م

"خير بلدنا" أجواء مبهجة بحقول الشرقية خلال حصاد بطيخ اللب السوبر.. وكيل وزارة الزراعة: محصول ذو جدوى اقتصادية.. وأحد المزارعين: مدة بقائه فى الأرض 3 أشهر والفدان يعطى إنتاجية من 350 إلى 400 كيلو.. صور

السبت، 26 أغسطس 2023 09:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة