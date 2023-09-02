يبدأ يوم 1 توت.. تعرف على طعام الكنيسة فى عيد النيروز

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد النيروز يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 ويوافق يوم 1 توت لعام 1740 في التقويم القبطى.

ويعتبر عيد النيروز رأس السنة القبطية الجديدة 1736 ( 6262 بحسب التقويم المصرى القديم)، وهو امتداد للتقويم المصرى القديم، الذى يعد من بين الأقدم فى تاريخ البشرية.

وحول الصلوات فى عيد النيروز تكون باللحن الفرايحى من يوم واحد توت أول يوم فى السنة القبطية، وتستمر حتى ثالث يوم عيد الصليب، الذى يبدأ فى 17 توت، وتظلالصلوات فرايحى حتى يوم 19 توت، وتكون القداسات فى بداية اليوم صباحا، وصلوات العشية قبل يوم واحد توت.