اليوم السابع
Ads
السبت، 02 سبتمبر 2023 02:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

يبدأ يوم 1 توت.. تعرف على طعام الكنيسة فى عيد النيروز

السبت، 02 سبتمبر 2023 02:00 ص
يبدأ يوم 1 توت.. تعرف على طعام الكنيسة فى عيد النيروز عيد النيروز
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد النيروز يوم  الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 ويوافق يوم 1 توت لعام 1740 في التقويم القبطى.

 

ويعتبر عيد النيروز رأس السنة القبطية الجديدة 1736 ( 6262 بحسب التقويم المصرى القديم)، وهو امتداد للتقويم المصرى القديم، الذى يعد من بين الأقدم فى تاريخ البشرية.

 

وحول الصلوات فى عيد النيروز تكون باللحن الفرايحى من يوم واحد توت أول يوم فى السنة القبطية، وتستمر حتى ثالث يوم عيد الصليب، الذى يبدأ فى 17 توت، وتظلالصلوات فرايحى حتى يوم 19 توت، وتكون القداسات فى بداية اليوم صباحا، وصلوات العشية قبل يوم واحد توت.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد النيروز

التقويم القبطى



الموضوعات المتعلقة

الكنيسة الأرثوذكسية تشترط "التعافى من الإدمان" لإتمام الزواج

الخميس، 31 أغسطس 2023 06:30 ص

تاريخ دير العذراء مريم البراموس بصحراء مصر فى الكنيسة الأرثوذكسية

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 04:00 ص

تعرف على تاريخ مؤسسة مارمرقس لدراسات التاريخ القبطى فى الكنيسة الأرثوذكسية

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 02:00 ص

خدمات المكتب الباباوى بالكنيسة الأرثوذكسية للاجئين فى مصر.. تعرف عليها

السبت، 26 أغسطس 2023 04:00 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ المستشار محمد عياد بعد اختياره بمنصب النائب العام

الخميس، 24 أغسطس 2023 06:31 م

أبرز برامج خدمة الرعاية الاجتماعية فى الكنيسة الأرثوذكسية

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 07:00 ص

أقباط وشعب الكنيسة الأرثوذكسية بالأقصر يحتفلون بعيد إصعاد العذراء.. صور

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 11:55 ص

تعرف على مساهمات الكنيسة الأرثوذكسية في قضية تغير المناخ

الأحد، 20 أغسطس 2023 02:00 ص

كاهن الكنيسة السريانية: مصر أرض الخير ومقصد لكل رجل دين مسلم ومسيحى.. فيليب عيسى لـ"اليوم السابع": فترة الوحدة مع سوريا في عهد عبد الناصر زادت أواصر الترابط مع الكنيسة الأرثوذكسية.. صور

الإثنين، 14 أغسطس 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة