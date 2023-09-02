اليوم السابع
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نقيب المعلمين: تعاقد "التعليم" مع 20 ألف عامل خدمات معاونة يحل أزمة بالمدارس

السبت، 02 سبتمبر 2023 05:00 ص
نقيب المعلمين: تعاقد "التعليم" مع 20 ألف عامل خدمات معاونة يحل أزمة بالمدارس خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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أشاد خلف الزناتى نقيب المعلمين، بقرار الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التعاقد على توفير 20 ألف عامل للاستعانة بهم کخدمات معاونة بالمدارس على مستوى الجمهورية، للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن ذلك سيحل أزمة كبيرة كانت تعانى منها المدارس، حيث كانت المدارس التي تحتاج إلى 10 عمال للسيطرة على نظافتها يقوم به عامل واحد، ومدارس لا يوجد بها عمال مطلقا، الأمر الذى كان يدفع معلمين إلى القيام بأعمال الخدمات المعاونة بأنفسهم.
 
واقترح الزناتى، في تصريحات خاصة لليوم السابع، على وزير التربية والتعليم بالتعاقد سنويا مع 20 ألف عامل لتغطية كافة مدارس الجمهورية، حتى لا تواجه عجزا جديدا بتلك الخدمات الهامة للحفاظ على صحة الطلاب وكافة العاملين أثناء تواجدهم بالمدارس.
 
كان قد أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة قرارات هامة لضبط وانتظام العام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر المقبل للمدارس الرسمية والرسمية للغات، من بينها: التعاقد على توفير 20 ألف عامل للاستعانة بهم کخدمات معاونة بالمدارس على مستوى الجمهورية، تجهيز معامل الحاسب الآلي بالمدارس الحكومية بأجهزة الحواسيب والطابعات، وتوفير 150 معمل للمدارس الحكومية، خاصة المدارس الإعدادية على مستوى 27 محافظة، بواقع 1500 جهاز حاسب آلى و150 طابعة، وإحلال المقاعد في الفصول المدرسية، بواقع توفير 100 ألف مقعد للمدارس على مستوى جميع المحافظات.
 
 
  
 

نقابة المعلمين

خلف الزناتى

خدمات معاونة بالمدارس

نقيب المعلمين

العام الدراسى الجديد



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