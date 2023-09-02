مقتل 7 أشخاص جراء هجوم مسلح على مسجد فى نيجيريا

وكالات

قتل 7 أشخاص خلال هجوم مسلح على مسجد في قرية سايا سايا بولاية كادونا شمال غربي نيجيريا، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وبحسب مصدر محلي، فإن 5 من الضحايا قتلوا في المسجد، بينما قتلت ضحيتان منهم في موقعين آخرين داخل القرية. ووقع الحادث حوالي الساعة الثامنة مساء أمس الجمعة، عندما كان القرويون يؤدون صلاة العشاء في مسجد محلى.

وأضاف المصدر أن اثنين آخرين من القرويين أصيبا بطلقات نارية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأكد زعيم القرية، ملام عبد الرحمن يوسف، وقوع الحادثة، قائلا إن رئيس الحراسة كان من بين الضحايا الذين قتلوا داخل المسجد.

وأضاف في تصريحات صحفية: "اشتبهنا بأنهم تعقبوا رئيس الحراسة إلى المسجد لمهاجمته. كنا داخل المسجد نصلي عندما وصلوا وبدأوا بإطلاق النار. فقُتل 5 أشخاص في المسجد، كما قُتل سائق كان ينقل مواد غذائية إلى القرية. وقُتل شخص آخر من قرية مجاورة".

وأشار إلى أن عناصر أمنية تضم جنودا وشرطة من بلدة إيكارا ومنطقة بالجور، وصلت إلى مكان الحادث حوالي الساعة 12:30 صباحا، قائلا إن قطاع الطرق قد غادروا القرية قبل أن يصل رجال الأمن إلى المكان.