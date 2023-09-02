مطار مرسى علم يستقبل 32 رحلة طيران سياحية أوروبية اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، اليوم السبت، 32 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبل، حيث يعد اليوم أكبر أيام الأسبوع من حيث معدلات الأسبوع.

وتجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم، عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وتبين من جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة من اوربا تصل من عدة دول مختلفة بينها 9 رحلات من دولة التشيك، ورحلة من سلوفاكيا، و10 رحلات من بولندا، و8 رحلات من ايطاليا، ورحلة من احدى المطارات الالمانية، ورحلة من بلجيكا، واخرى من النمسا، ورحلة اخرى من هولندا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، 139 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.