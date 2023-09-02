مطار مرسى علم الدولى يستقبل 133 رحلة طيران دولية أسبوعيا بدءا من اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستعد مطار مرسى علم الدولى ، بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة لاستقبال 133 رحلة طيران دولية سياحية اغلبها اوربية، تصل من اغلب المطارات الأوربية المختلفة، ونقل على متنها الالاف من السياح للاستمتاع بإجازاتهم داخل المنتجعات المصرية على شواطئ البحر الأحمر.

كشفت جداول وصول الأسبوعية أن من المقرر وصول 133 رحلة، وان الرحلات القادمة من دول التشيك وايطاليا يليهم البولنديين الأكثر وصولا على مدار الأسبوع، وتتخطى نسب الوصول الاسبوع ممن على متن تلك الرحلات إلى 20 الف راكب تقريبا.

وتجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، تطبيق الاجراءات الاحترازية والامنية على السياح الوافدين، وتسهيل الاجراءات لهم فور وصولهم إلى ارض المهبط وصولا إلى مقر اقامتهم داخل الفنادق المختلفة.

من جانبه قال أبو الحجاج العمارى، الخبير السياحى، بمدينة مرسى علم، أن السياحة الوافدة إلى مدينة مرسى علم مازالت حتى الأن سياحة دائمة أو اغلب الذين يصلوا للمدينة وصلوا اليها قبل ذلك حيث أن مدينة مرسى علم يختلف زائرها عن باقى المدن السياحية.

وأضاف أن اعداد السياح الوافدة تعلم جدا ما تمتلكه المدينة من طبيعة خلابة مازالت بكرا وكذلك الكثير منهم من يصل خصيصا اليها الغوص فى اعماق البحر الأحمر ومشاهدة الكائنات البحرية المختلفة.