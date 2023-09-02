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مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء مكتب التميز المؤسسى

السبت، 02 سبتمبر 2023 11:57 ص
مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء مكتب التميز المؤسسى مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية
القليوبية إبراهيم سالم

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أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور، قراراً بإنشاء مكتب التميز المؤسسي للجامعة، على أن يكون المكتب تابع لمجلس الأمناء وبإشراف الدكتورة سهير شعراوى نائب رئيس مجلس الأمناء.
 
وقال "السعيد"، إن المكتب يضم فى عضويته مشرفاً على التحول الرقمي والحوكمة الذكية لجامعة بنها الأهلية، ومشرفاً على التسويق والهوية المؤسسية لجامعة بنها الأهلية، ومسئولاً عن الإتصال الإعلامي لجامعة بنها الأهلية.
 
وأشار رئيس مجلس الأمناء، إلى أن مكتب التميز المؤسسي سيتولى وضع الإستراتيجية والأطر العامة لمنظومة العمل الخاصة بالتحول الرقمى والحوكمة الذكية، والتسويق والهوية المؤسسية، والاتصال الإعلامي لكافة الكيانات الخاصة بالجامعة.
 
 

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