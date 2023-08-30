جامعة بنها الأهلية بالعبور تعلن فتح باب التقدم المباشر لكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، عن فتح باب التقدم المباشر لكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال مع الالتزام بالحد الأدنى المعلن من مجلس الجامعات الأهلية والخاصة، والتى تضم عدد من البرامج هى "المحاسبة ومعلوماتية الأعمال، والاقتصاد والتمويل الدولى، والتسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية، وإدارة الأعمال والعلاقات الدولية، والإحصاء والتأمين"، والتى تبلغ مدة الدراسة بها 4 سنوات.

أما المستندات المطلوب تقديمها للالتحاق بالكلية تمثلت في:

- أصل شهادة الثانوية + صورة

- طلاب الشهادات المعادلة العربية أو الأجنبية مطلوب شهادة كاملة ومعتمدة وموثقة من الخارجية المصرية + صورة

- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة (بالرقم الثلاثى للطلاب الذكور) + صورة.

- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومى للطالب + صورة بطاقة ولى الأمر (الأب والأم).

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور + بطاقة عسكرية 6 جند أو (7 جند مختومة من مكتب التجنيد بالقسم التابع له الطالب).

- عدد 8 صور شخصية 4* 6 مدون عليه اسم الطالب.

- صورة ضوئية من إيصالات الدفع.

- حافظة بلاستيك بكبسولة.