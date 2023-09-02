مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تعلن إجراء العمليات الجراحية بأعلى جودة وأسرع وقت

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار قررت مساعدة الأشخاص المحتاجين لتدخل جراحى عاجل فى إجراء العمليات بأعلى جودة وفي أسرع وقت.

وتقدم المبادرة خدماتها تحت مظلة التأمين الصحى أو على نفقة الدولة واطلب العمليات يرجى الدهبى على الموقع الخاص بالتسجيل في المبادرة:

http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online

وتقدم المبادرة خدماتها كل يوم من 9 صباحًا لـ 9 مساءً، وتتواجد الحملة في كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 15335.