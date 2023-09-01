5 معلومات هامة عن مبادرة قوائم الانتظار.. تعرف عليها

كتب: محمد الأحمدى

ينشر "اليوم السابع" أهم المعلومات عن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، التى تنفذها وزارة الصحة وتخدم ملايين المصريين، من خلال السطور التالية:-

- المبادرة تشمل 14 تخصصا للأشخاص الذين يحتاجون تدخل جراحى عاجل

- المبادرة تقدم خدماتها تحت مظلة التأمين الصحى أو على نفقة الدولة

- الموقع الخاص بالتسجيل في المبادرة:

http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online

- مواعيد المبادرة كل يوم من 9 صباحًا لـ 9 مساءً

- الحملة موجودة فى كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 15335