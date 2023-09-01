اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 سبتمبر 2023 07:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

5 معلومات هامة عن مبادرة قوائم الانتظار.. تعرف عليها

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 05:59 م
5 معلومات هامة عن مبادرة قوائم الانتظار.. تعرف عليها مبادرة قوائم الانتظار
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" أهم المعلومات عن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، التى تنفذها وزارة الصحة وتخدم ملايين المصريين، من خلال السطور التالية:-

- المبادرة تشمل 14 تخصصا للأشخاص الذين يحتاجون تدخل جراحى عاجل

-  المبادرة تقدم خدماتها تحت مظلة التأمين الصحى أو على نفقة الدولة

- الموقع الخاص بالتسجيل في المبادرة:

http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online

- مواعيد المبادرة كل يوم من 9 صباحًا لـ 9 مساءً

- الحملة موجودة فى كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 15335

مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

وزاره الصحه

قوائم الانتظار

100 مليون صحه

مبادره 100 مليون صحه



الموضوعات المتعلقة

أشرف عقبة لـ"إكسترا نيوز": مبادرة "100 يوم صحة" تدعم القضاء على قوائم الانتظار

الأحد، 27 أغسطس 2023 12:49 م

مستشفى بنها التعليمي: إجراء 500 عملية جراحية تحت مظلة القضاء على قوائم الانتظار

الجمعة، 25 أغسطس 2023 07:26 م

المصري يضع دغموم على قائمة الانتظار تمهيداً لقيد فخر الدين بن يوسف

الجمعة، 25 أغسطس 2023 12:36 م

قوائم انتظار مرضى السرطان تحرج الحكومة البريطانية.. أرقام صادمة

الخميس، 17 أغسطس 2023 11:11 ص

عمار حمدى يرفض البقاء فى قائمة انتظار الأهلى ويضغط للرحيل فى الصيف

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 01:30 ص

إجراء 54 ألفا و985 عملية جراحية منذ انطلاق مبادرة قوائم الانتظار في المنيا.. صور

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 01:00 ص

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد كلية طب الأسنان ويوجه بالقضاء على قوائم الانتظار

الأحد، 13 أغسطس 2023 08:42 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة