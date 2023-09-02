"مؤسسة نوبل" تعدل عن قرار دعوة روسيا لحضور حفل توزيع جوائزها

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أعلنت مؤسسة نوبل، عدولها عن قرار دعوة سفير روسيا لحضور حفل توزيع جائزة نوبل، وذلك عقب 24 ساعة من إصدار هذا القرار.

وذكرت قناة "فرنسا 24" اليوم السبت، أن هذا يأتي بعدما احتج العديد من السياسيين السويديين على هذا القرار، وأشاروا إلى أنهم سيقاطعون حفل هذا العام حتى تقوم مؤسسة نوبل بتغيير قرارها، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

كانت مؤسسة نوبل قد كشفت أمس عن دعوة سفيري روسيا وبيلاروسيا لحضور حفل توزيع جوائز نوبل في ستوكهولم هذا العام، بعد استبعادهما العام الماضي بسبب الهجوم على أوكرانيا.

وتُمنح 5 من جوائز نوبل الـ 6 في ستوكهولم كل عام، بعد عملية ترشيح تظل سرية طوال الـ 50 عامًا المقبلة، وتُمنح جائزة نوبل للسلام في أوسلو حيث تقام احتفالات منفصلة.

وسيتم إعلان الفائزين هذا العام في أوائل أكتوبر، في حين من المقرر أن تقام مراسم توزيع الجوائز الاحتفالية في 10 ديسمبر، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.