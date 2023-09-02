اليوم السابع
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"فنون تطبيقية" تنفذ 4 آلاف كوفرته لأسبوع شباب الجامعات تحت شعار صنع في جامعة حلوان

السبت، 02 سبتمبر 2023 02:46 م
"فنون تطبيقية" تنفذ 4 آلاف كوفرته لأسبوع شباب الجامعات تحت شعار صنع في جامعة حلوان جانب من عملية التصنيع
كتب محمد صبحى

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استطاعت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية تنفيذ عدد 4000 كوفرتة للمدن الجامعية بالجامعة ضمن التجهيزات الخاصة بمفروشات أسبوع شباب الجامعات، وذلك جهود كبيرة تبذلها جامعة حلوان من أجل الاستعداد لأسبوع شباب الجامعات، وفي إطار تكليف الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بضرورة تشغيل الوحدات الانتاجية بالكليات لتكون وحدات منتجة توفر احتياجات الجامعة تحت شعار "صنع في جامعة حلوان".
 
 
وتم تصميم وتنفيذ الكوفرتات عقب وضع المواصفات الفنية بالتعاون بين مركز تصميم وتكنولوجيا المنسوجات ومركز التطوير والبحوث، تحت اشراف الدكتورة إيمان ابو طالب الاستاذ بقسم الغزل والنسيج والمشرف على مركز التطوير والبحوث.
 
كما قام مركز تصميم وتكنولوجيا المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية بالبدء في إعداد وتنفيذ الكوفرتات تحت اشراف ا.د. اسامة عز الأستاذ بقسم الغزل والنسيج ومدير مركز تصميم وتكنولوجيا المنسوجات وبمشاركة د حافظ سعيد ومجموعة من طلاب قسم الغزل والنسيج وبمتابعة د. مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. محمد شهدي مدير الوحدة الإنتاجية.
 
كذلك قام قسم الملابس الجاهزة برئاسة د. ياسر عيد  بتفصيل الكوفرتات وإخراجها في الشكل النهائي بمجهود مميز من أساتذة قسم الملابس الجاهزة، وهم د. محمد البدري و.د. تريز ود. ايه فتحي وآيه داوود ونخبة كبيرة من طلاب القسم العلمي.
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جامعة حلوان

كلية الفنون التطبيقية

السيد قنديل

اسبوع شباب الجامعات



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