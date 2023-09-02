اليوم السابع
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السبت، 02 سبتمبر 2023 02:31 م
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ضبط 800 كيلو لبن فاسد وتحرير 5 محاضر تموينية خلال حملات رقابية بالمنيا

السبت، 02 سبتمبر 2023 01:44 م
ضبط 800 كيلو لبن فاسد وتحرير 5 محاضر تموينية خلال حملات رقابية بالمنيا لبن مغشوش
المنيا-حسن عبد الغفار

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تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار فى محافظة المنيا،  من ضبط 800 كيلو ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم إعدامها بالتعاون مع الإدارة الصحية والجهات المعنية، وذلك خلال حملة رقابية لضبط الأسعار والوقوف على مدى صلاحية المعروض.
 
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي حملة تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار، أسفرت عن تحرير 5 محاضر تموينية تنوعت بين منتجات مجهولة المصدر، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وسلع بدون فواتير، وشهادات صحية.
 
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة على الأسواق والمحال التجارية بمجلس قروى صفط الخمار للتأكد من جودة المنتجات والمعروضات والالتزام من الأسعار وتوافر السلع الغذائية .
 

مديرية التموين

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وزارة التموين

اخبار المنيا

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