اليوم السابع
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"الريف المصرى": شق وتمهيد 500 كيلو طرق ومدقات بأراضى المشروع غرب المنيا

السبت، 02 سبتمبر 2023 11:46 ص
"الريف المصرى": شق وتمهيد 500 كيلو طرق ومدقات بأراضى المشروع غرب المنيا المهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة تنمية الريف المصرى
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن الشركة انتهت مؤخراً من تسويات وإنهاء نزاعات مع عدد كبير من واضعى اليد، بالإضافة إلى إتمام المزيد من التعاقدات الجديدة التى تم توقيعها على مدار الشهور الماضية.
 
وأضاف أن جهود التسويات وتقنين الأوضاع مع واضعى اليد على أراضى "الريف المصرى الجديد" تتم وفقاً للتواريخ والضوابط التى أعلنتها الشركة، بما يضمن إنهاء عمليات وضع اليد على أراضى المشروع بالكامل وحصول الدولة وجميع الأطراف المعنية على كافة حقوقهم القانونية. 
 
وتقوم شركة تنمية الريف المصرى الجديد حالياً، بتنفيذ أعمال شق وتمهيد 500 كيلو طرق ومدقات بأراضى مشروع الـ 1.5  مليون فدان فى منطقة غرب المنيا.
 
 يأتى ذلك بناءاً على خطة الشركة للتعجيل بإحداث التنمية ومضاعفة الخدمات فى مختلف أراضى الريف المصرى الجديد.
 
 

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