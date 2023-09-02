ضبط 18 طنا و614 كيلو لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر خلال أسبوع بالجيزة

كتبت - مرام محمد

شنت أجهزة التفتيش على اللحوم والمنتجات الحيوانية بمديرية الطب البيطري بالجيزة بالاشتراك مع أجهزة المحليات ومباحث التموين، في الفترة من يوم السبت الموافق 26/8/2023 وحتى الخميس الموافق 31/8/2023، حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق بعدد من المدن والأحياء للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين.

جاء ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت الحملات خلال أسبوع عن ضبط 18614 كيلو مضبوطات (18 طن و614 كيلو جرام)، منها 29 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و18585 كيلو لحوم وكبدة مستوردة ومصنعات لحوم ومقطعات دواجن وهياكل ومفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تحرر بها 6 محاضر للمخالفين عرضت جميعها على النيابة.

وجاءت بيانات المضبوطات على النحو التالي:

-ضبط 12000 كيلو دهون - مصنعات لحوم مفروم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز ومدينة أبو النمرس.

-ضبط 325 كيلو كفتة ومفروم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز ومدينة الحوامدية.

-ضبط 5000 كيلو هياكل دواجن ومفروم دواجن ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي بولاق الدكرور.

-ضبط 750 كيلو كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي إمبابة.

-ضبط 29 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بحي الهرم.

-ضبط 510 كيلو مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة أكتوبر (حي أكتوبر 2).