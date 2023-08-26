محافظة الجيزة تضبط 4.65 طن لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر

كتبت - مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظا على السلامة العامة.

واطلع اللواء أحمد راشد على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن ضبط 4.65 طن مقطعات دواجن ومصنعات لحوم ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار اللواء أحمد راشد أن الضبطيات ضمت 4 أطنان و550 كيلو لحوم مستوردة ومصنعات لحوم ومقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي و110 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وشملت الضبطيات ضبط طن و450 كيلو مقطعات دواجن ومصنعات لحوم غير صالحة الآدمي بالطالبية، و750 كيلو لحوم مستوردة ومصنعات غير صالحة الآدمي ببولاق الدكرور و33 كيلو لحوم ضأن ذبح خارج المجازر الحكومية بالعجوزة، بالإضافة إلى طن و250 كيلو مقطعات دواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإمبابة، وضبط طن مقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكرداسة إلى جانب ضبط 78 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتحرير 7 محاضر مخالفة.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين.