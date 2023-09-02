ضبط محال فى بورسعيد تبيع السجائر بأسعار أزيد من المعلن عنها

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بورسعيد، من ضبط محال تجارية تبيع السجائر بأسعار أزيد من المُعلن عنها، وذلك خلال حملة مكبرة على الأسواق لملاحقة المخالفين، وضبط الأسعار، بتوجيهات من محمد عوض مدير عام المديرية، وبإشراف محمد حلمى وكيل المديرية، وبقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة، ورئاسة إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة، وبمشاركة محمد السحراوى وداليا العطوى وحاتم ماهر كبار مفتشى الرقابة.

أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر امتناع عن بيع سجائر لـ 3 محال تجارية بعد عمل محاولة شراء من قبل أحد المفتشين، حيث أفاد التجار بعدم وجود السلعة وبالتفتيش تبين وجود السجائر داخل المحال، حيث يقوم التجار باحتكارها لبيعها بأسعار أعلى من أجل التربح دون وجه حق، تم التحفظ على كميات السجائر، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كما تم تحرير 6 محاضر لـ 6 محال تجارية قامت ببيع السجائر أزيد من سعرها الرسمى المصرح به بغرض التربح دون وجه حق، وتحرير 15 محضرا لـ 15 محلا تجاريا لعدم الإعلان عن الأسعار وهو ما يخالف القانون رقم 181 لسنة 2018 والذى يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها بشكل واضح.

كذلك تم تحرير 10 محاضر لضبط 10 عمال داخل مطاعم وكافتيريات بدون حمل أى شهادات صحية تثبت خلوها من الأمراض، وعدم اتباع جميع شروط الصحة والسلامة عند إعداد الطعام ما يشكل خطراً على صحة المواطنين.