ضبط زيت طعام مجهول المصدر وتحرير محضر امتناع عن بيع السجائر بالإسكندرية

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع والأسواق.

وقامت إدارة شرق التموينية برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة و التى أسفرت ضبط ورشة لتعبئة زيوت الطعام والتحفظ على 64 زجاجة زيت مجهول المصدر وغير مدون عليها أى بيانات.

كما تحرير محضر امتناع عن بيع وحجب السجائر، وتم مصادرة 270 علبة سجائر مستوردة ،40 علبة سجائر مصرى، وتحرير 3 محاضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.