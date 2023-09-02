شاهد نظام الإضاءة بمكتبة الإسكندرية يعتمد على الطبيعة .. صور

الإسكندرية جاكلين منير

يعد نظام الإضاءة داخل قاعة الاطلاع الرئيسية بمكتبة الإسكندرية، نظاما مميزا ، حيث يأخذ التصميم المعمارى لمبنى مكتبة الإسكندرية ، شكل قرص شمس كرمز استمرار الإشعاع الحضارى والثقافى للعالم أجمع، والذى يدور حوله كوكب الارض المتمثل فى القبة السماوية.

لذلك كانت الإضاءة الطبيعية مهمة، فسقف المكتبة يحتوى على العديد من النوافذ التى تسمح بمرور الضوء الطبيعى إلى الداخل، ويحتوى من الداخل على زجاج ملون بألوان الأخضر والازرق وهى ألوان تساعد على راحة عين القارئ وترمز إلى الأرض والبحر.

ويسمح المبنى الدائرى المائل بدخول ضوء النهار غير المباشر إلى المساحات الموجودة أدناه باستخدام الألواح الزجاجية على السطح؛ التى هى على شكل عيون، وبزاوية (16,25) درجة للسماح بمرور أكبر قدر من الضوء الطبيعى وحجب الأشعة المباشرة عن قاعة الاطلاع الرئيسية، خارج النوافذ توجد" رموش "زجاجية تحمى "العيون" من تراكم المطر عليها.

بالإضافة إلى ذلك، توجد داخل قاعة القراءة الرئيسية شرائط من أنابيب الضوء موضوعة عموديًا على جميع أرفف الكتب لتوفير إضاءة إضافية.

وتضم المكتبة 12 مركزًا للبحث الأكاديمى، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، مركز دراسات الخطوط، مركز الدراسات والبرامج الخاصة، المعهد الدولى للدراسات المعلوماتية، مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى ومقره القاهرة، مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، مركز الدراسات القبطية، مركز الدراسات الاستراتيجية، برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى، مركز الفنون

كما تضم المكتبة 17 معرضًا دائمًا، وهى الإسكندرية عبر العصور: مجموعة محمد عوض، عالم شادى عبد السلام، الخط العربي: مجموعة محمد إبراهيم، الآلات الفلكية والعلمية عند العرب فى القرون الوسطى (فرسان السماء)، تاريخ الطباعة: مطبعة بولاق، متحف الفنان محمد شاكر، كتاب الفنان، محيى الدين حسين: مشوار إبداعى، مجموعة رعاية النمر وعبد الغنى أبو العينين (الفن الشعبى العربى)، سيف وأدهم وانلي: الحركة والفن، مختارات من أعمال آدم حنين، مختارات من أعمال أحمد عبد الوهاب، مختارات من أعمال حسن سليمان، فاروق شحاتة: تجربة ممتدة، مختارات من فن الكاريكاتير، محمد حسنين هيكل.. رحلة حياة، ناجى شاكر... شغف التجربة والاكتشاف، و4 قاعات للمعارض الفنية المؤقتة، مع مركز للمؤتمرات يتسع لآلاف الأشخاص