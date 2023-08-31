للدارسين.. اعرف مشروع "بيبليوجرافيا النقوش العربية والإسلامية" بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

تبنّت مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز دراسات الخطوط مشروعات رائدة سابقة تتوافق مع أهدافه التي أُسس من أجلها، مثل مشروع "المكتبة الرقمية للنقوش والخطوط" التي تهدف إلى نشر النقوش بشكل رقمي.

ومن هنا يأتي مشروع "بيبليوجرافيا النقوش العربية والإسلامية" في نفس السياق ليكون بوابة معلوماتية توفر قواعد بيانات علمية ومتخصصة في مجال الخطوط والنقوش باللغة العربية لخدمة الباحث الأكاديمي العربي.

وتواكبًا مع الثورة المعلوماتية وتسارع وتيرة البحث العلمي، ظهرت فكرة جمع المؤلفات المتعلقة بدراسات النقوش العربية والإسلامية باللغة العربية، وإتاحة بياناتها، وملخصات لها، من خلال موقع متخصص؛ مساهمةً في إتاحتها بصورة ميسرة للدراسين والباحثين، وتيسيرًا لعملية البحث العلمي، ونشرًا للإنتاج المعرفي.

يتيح مشروع "بيبليوجرافيا النقوش العربية والإسلامية" قاعدة بيانات بحثية لعدد كبير من الكتب، أو الرسائل الجامعية، أو الدراسات والمقالات المنشورة في الدوريات العلمية المحكمة في مجال النقوش الأثرية، بالإضافة إلى تقديم وصف بيبليوجرافي لهذه الدراسات، ونبذة مختصرة عن كل مدخل.