اليوم السابع
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بنهاية 2024...

رئيس وزراء الصومال: نسعى لبناء جيش وطنى يتولى مهمة القوات الإفريقية الانتقالية

السبت، 02 سبتمبر 2023 06:05 م
رئيس وزراء الصومال: نسعى لبناء جيش وطنى يتولى مهمة القوات الإفريقية الانتقالية حمزة عبدى برى
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 أكد رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدى برى اليوم /السبت/ أن الحكومة تسعى إلى تحرير البلاد من الإرهاب وبناء جيش وطنى سيتولى مهمة أمن البلاد من قوات الاتحاد الإفريقى الانتقالية "ATMIS" بنهاية العام 2024.

وأوضح برى - خلال زيارة لمقر وزارة الدفاع الصومالية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن الحرب ضد الإرهاب مرت بمراحل مختلفة، وأن الشعب الصومالى متحد فى استئصال آفة الإرهاب، متعهدا بالعمل على تلبية الاحتياجات المختلفة للجيش الصومالى من أجل إيجاد جيش يتمتع بالكفاءة والقوة للدفاع عن الوطن.

 


حمزة عبدى برى

الصومال

الجيش الصومالى

أخبار الصومال



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