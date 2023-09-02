رئيس جامعة المنصورة يتفقد ما تم إنجازه بتطوير وتحديث مصيف العاملين بجمصة

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم عمليات تطوير وتحديث مصيف العاملين بالجامعة بمدينة جمصة فى اطار المتابعة المستمرة لعمليات تطوير المنشآت الجامعية بحضور الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة.

وتفقد رئيس الجامعة خلال الجولة ما تم انجازه من تطوير ورفع كفاءة الوحدات بالمصيف لتكون بالشكل اللائق بالعاملين بالجامعة.

وشدد خلال الجولة على سرعة الإنتهاء من أعمال رفع الكفاءة وتطوير الوحدات فى القريب العاجل ليكون المصيف جاهزا من كافة التجهيزات لاستقبال العاملين بالجامعة.

مشيرًا الى حرص إدارة جامعة المنصورة على توفير أوجه الرعاية الاجتماعية للعاملين وأسرهم وتوفير كافة الخدمات الممكنة وتوفير سبل الراحة خلال تواجدهم بوحدات المصيف.

الجدير بالذكر أن مصيف العاملين بمدينة جمصة تم انشائه على مساحة 500 متر مربع ويضم أربعة أدوار الدور الأول عبارة عن 11غرفة كل غرفة بها مطبخ وحمام والثلاثة الأدوار العليا تضم 18وحدة كل وحدة عبارة عن شقة بها غرفتين ومطبخ وحمام والمصيف به حديقة أمامية وخلفية ومنطقة العاب أطفال.