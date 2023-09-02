رئيس الصين: نعمل على تعميق التعاون في مجالي قطاع الخدمات والتجارة الرقمية

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قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن بلاده ستعمق تعاونها في مجالي تجارة الخدمات والتجارة الرقمية مع الدول على طول مبادرة "الحزام والطريق".

وأضاف شي جين بينج - خلال كلمته التي ألقاها عبر دائرة الفيديو أمام قمة التجارة العالمية في الخدمات لمعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2023، وأوردتها وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت، أن الصين مستعدة للعمل مع جميع الدول والأطراف الأخرى لتعزيز الانفتاح، والتعاون، والابتكار والمشاركة في قطاع الخدمات، في مسعى لوضع الاقتصاد العالمي على مسار من الانتعاش المستدام.

ودعا الرئيس الصيني إلى بذل جهود مشتركة لحماية التجارة الحرة والنظام التجاري متعدد الأطراف اللذين تحققا بشق الأنفس.. لافتا إلى أن الصين ستعمل بنشاط على إجراء مفاوضات بشأن القوائم السلبية للتجارة والاستثمار في الخدمات.

وأوضح أن بلاده ستسعى إلى توسيع الطلب المحلي وتسريع بناء سوق محلية قوية وزيادة واردات الخدمات عالية الجودة.

ونوه بأن الصين ستُنشئ سوقاً تجاريا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة طوعاً ودعم صناعة الخدمات في لعب دور أكبر في التنمية الخضراء، وستوسع الوصول إلى السوق في قطاع الخدمات بالبلاد.. وتابع أن معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2023 سيعمل على بناء التوافق وتعزيز الثقة وتضافر الجهود لتنمية قطاع الخدمات والتجارة العالمية.

وأكد الرئيس الصيني أن بلاده ستتقاسم إنجازات التحديث الصيني النمط، بينما تبذل جهوداً مشتركة مع بقية العالم لوضع الاقتصاد العالمي على مسار من الانتعاش المستدام.

وقال إن الصين ستعمل على توسيع الطلب المحلي، وتسريع بناء سوق محلية قوية، واتخاذ زمام المبادرة لزيادة واردات الخدمات عالية الجودة، وتشجيع المزيد من صادرات الخدمات كثيفة المعرفة.

وأضاف شي جين بينج أن بلاده ستضخ قوة دافعة جديدة للتنمية العالمية بالفرص التي تولدها السوق الصينية الواسعة، وستقدم للعالم خدمات صينية أكثر وأفضل من خلال تنمية عالية الجودة لزيادة إحساس الناس بالكسب في جميع أنحاء العالم.