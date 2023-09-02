تجدد فعاليات سباقات الهجن بالعلمين اليوم

كتب ـ محمد حسين

تنطلق اليوم السبت فعاليات سباقات الهجن على أرضية ميدان العلمين بالساحل الشمالى، بمشاركة هجانة من كل محافظات مصر.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن ، أن السباق تنشيطى بدعم من اتحاد الهجن بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومقررا أن ينطلق ليوم واحد على 28 شوطا، استكمالا لسباقات الموسم.

وأضاف أن عددا من ملاك الهجن من كافة المحافظات وصلوا للميدان للمشاركة فى التنافس على أول الأشواط.

وأشار إلى أن ميدان سباقات الهجن بالعلمين يشهد إقبالًا كثيفًا من محبى متابعة سباقات الهجن القادمين من المحافظات، وحضورًا لافتًا من سائحين وزوار الساحل الشمالى إلى جانب أعداد من أهالى سكان ومناطق العلمين وقرية سيدى عبدالرحمن لمشاهدة متعة التنافس بين الجمال وهى تجرى وتتسابق للوصول لأولى المراكز، ووجه الاتحاد المصرى للهجن دعوة للهجانة من كافة محافظات مصر للمشاركة فى السباق.

قال الدكتور مهدى سالم البياضى، مدير البطولات بالاتحاد المصرى للهجن، أن لجنة التنظيم بالاتحاد المصرى للهجن سجلت أسماء وأعمار الهجن المقرر مشاركتها وفقًا للشروط، وفى مقدمتها وجود شريحة إلكترونية مزروعة بكل جملة تحمل بياناتها الرسمية المسجلة، وهى اسمها ونوعها وسلالتها وتاريخ مشاركاتها فى كل السباقات والفعاليات.

لافتا أنه تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان نزاهة السباق وتوثيق بيانات الهجن المشاركة.

وسبق ونظم خلال يومى 6 و7 من أغسطس الماضى فعاليات مهرجان سباق الهجن الرئيسى على أرضية مضمار العلمين لسباقات الهجن جنوب قرية سيدى عبد الرحمن، وشارك فى التنافس على جوائز اشواطة الـ32 نحو 900 جمل، واختتمت الفعاليات بآخر 16 شوطًا بحضور قيادات اتحاد الهجن المصرى والإماراتى، وجمهور من محبى ومتابعى سباقات الهجن.

يذكر أن مدينة العلمين على الساحل الشمالى أصبحت جاذبة لعشاق ومتابعى أقدم وأعرق الرياضات العربية، وهى سباقات الهجن.