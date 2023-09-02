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تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابى إلى 4 نوفمبر

السبت، 02 سبتمبر 2023 02:55 م
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابى إلى 4 نوفمبر المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، لجلسة 4 نوفمبر المقبل للمرافعة.
  
يأتي ذلك لأنهم فى غضون الفترة من 2008 حتى مايو 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

الانضمام للقاعدة

الجنايات

اخبار الحوادث

المستشار محمد السعيد الشربينى

الدائرة الأولى إرهاب

تنظيم القاعدة الإرهابي



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