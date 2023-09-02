بدء الدورة التدريبية لمعلمي اللغة الفرنسية لمحافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ

الغربية عادل ضرة

قال المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن تعليم الغربية بدأت اليوم فعاليات الدورة التدريبية لمعلمي اللغة الفرنسية، والتي تشرف عليها إدارة التدريب بالغربية، وتتم داخل قاعة التنمية المهنية بطنطا، حيث يستهدف تدريب مجمع لمعلمي اللغة الفرنسية لمحافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ.

وأضاف "حسن"، أن التدريب بدأ من اليوم، ويستمر حتى الثلاثاء المقبل، حيث يتم تدريب معلمي اللغة الفرنسية في عشر قاعات على مستوى المحافظة تحت إشراف ومتابعة من الجانب الفرنسي، وحضور دعاء على عبد العاطي، خبير المناهج ورئيس قسم اللغات الثانية بالإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، وصابرين صديق، موجه عام اللغة الفرنسية بالمديرية، وطارق موسى، منسق المشروع بالغربية، ومحمد سعد مطر، المراجع التقني بالغربية، و حسين شوقي، موجه اول غرب طنطا، ومحمود أحمد أبو العنين، موجه عام اللغة الفرنسية بكفر الشيخ، وجمال محمد علي صيام، موجه عام اللغة الفرنسية بالمنوفية، والدكتورة مرفت فايد، مدير إدارة التدريب، ويهدف المشروع ترفل TREFleلدعم وتطوير وتنمية وتدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية الاعدادية كلغة اجنبية ثانية.