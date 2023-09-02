اليوم السابع
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انفجارات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان

السبت، 02 سبتمبر 2023 11:17 ص
انفجارات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان انفجار - أرشيفية
وكالات

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سُمع دوي انفجارين، فجر اليوم (السبت)، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا بجنوب البلاد من دون وقوع إصابات، حسبما نشرت «الوكالة الوطنية للإعلام».

 

وبحسب الوكالة، تبين أن الانفجارين ناجمان عن إلقاء قنبلتين يدويتين بين مدرستي السموع وبيسان في حي الطوارئ، ولم يُفد بوقوع إصابات.

 

وشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في نهاية يوليو (تموز) الماضي، اشتباكات بين عناصر من «حركة فتح» وعناصر من مجموعات متشددة، استمرت عدة أيام، وأسفرت عن مقتل 11 شخصاً وسقوط أكثر من 60 جريحاً، وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم وفي محيطه.

 


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