الطماع خسران.. تجديد حبس المتهمين بسرقة مليون جنيه من تاجر بأكتوبر 15 يوما

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر حبس المتهمين بسرقة مليون جنيه من تاجر بأكتوبر 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

فيما قررت النيابة العامة بأكتوبر في وقت سابق حبس المتهمين، وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بتفاصيل دقيقة، وذكروا أن أحدهم تواصل مع المجنى عليه، وأقنعه بقدرته على تحويل مبلغ مالى إلى فئة الدولار، بأسعار السوق السوداء مستغلا عمله بشركة صرافة، واتفق معه على مقابلته بحدائق أكتوبر لتسليمه النقود، مستغلين طمعه فى الاستفادة بفارق السعر بالسوق السوداء.

أضافوا أنهم استخدموا سيارة ميكروباص، واتفقوا على النصب على المجنى عليه وسرقته وفور وصوله انتحلوا صفة رجال شرطة وتحفظوا عليه، بحجة اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، وحاولوا اصطحابه داخل السيارة، إلا أنه شك بأمرهم وقاومهم مما دفعهم للاعتداء عليه، واحتجازه داخل السيارة وعقب ذلك استولوا على النقود التى بحوزته، وتركوه عقب ذلك وفروا هاربين.

أرشد المتهمون عن المبلغ المستولى عليه، كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، واستمع رجال المباحث لأقوال المجنى عليه، فأكد اتهامه للجناة بسرقته بالإكراه وتعرف عليهم عقب ضبطهم، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر المحضر اللازم وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من تاجر اتهم فيه عددا من الأشخاص بسرقة مليون جنيه منه، بالإكراه، وذكر أنهم استدرجوه بعد إيهامه بقدرتهم على استبدال المبلغ إلى فئة الدولار، وفور وصوله، فوجئ بهم يدعون أنهم رجال شرطة، واحتجزوه داخل سيارة واعتدوا عليه بالضرب ثم استولوا على النقود وفروا هاربين.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة 8 عاطلين، وبإعداد عدة أكمنة تمكنوا من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.