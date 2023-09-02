الأمن العام يضبط 16 كيلو مخدر حشيش في أسوان ودمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن أسوان
ضبط 8 قضايا مخدرات وسلاح بإجمالى (7,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 5 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو - فرد محلى "طلقة لذات العيار") بحوزة 9 متهمين "لـ 6منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 638 حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
ضبط 5 قضايا إتجار مخدرات وسلاحن بإجمالى (9 كيلو جرام من مخدر الحشيش - 14 كيلو جرام من مخدر البانجو - 1,500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش - طبنجة - فرد محلى - عدد من الطلقات)، بحوزة 6 متهمين "لهم معلومات جنائية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى استمرار الحملات الأمنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة