الآثار: ترميم معبد بن عزرا اليهودى تم بأيادٍ مصرية وتمويل مصرى 100%

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور جمال عبد الرحيم عضو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، أن ترميم معبد بن عزرا اليهودي حدث بشكل دقيق وهام وهو أقدم معبد يهودي في مصر، وما يحدث يدل على اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الآثار بآثار مصر والتوسع في خريطة مصر السياحية والاهتمام بالسياحة الدينية.

وأضاف الدكتور جمال عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن ترميم وتمويل معبد بن عزرا اليهودي حدث بأيدٍ مصرية وتمويل مصري، قائلا: "تمويل معبد بن عزرا مصري بنسبة 100%، وعندنا قسم مهم هو قسم ترميم الآثار وأولادنا يقدروا يتعاملوا مع كل الآثار سواء تحف أو قطع أثرية".

وأشار الدكتور جمال عبد الرحيم، إلى أن الكثير من الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية كانت في حالة متردية من تأثير المياه الجوفية وعوامل الترعية وعدم الاهتمام والان يتم الترميم بشكل شامل، معلنا: "هناك المزيد من الافتتاحات الاسلامية والقبطية واليهودية بعد ترميمها بشكل شامل قريبا".