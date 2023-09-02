إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة نصف نقل بصحراوى البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصيب منذ قليل، 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل بمركز وادى النطرون، فى البحيرة

كانت مدير أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بهذا الحادث من شرطة النجدة، و بالفحص تبين إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الاقليمى دائرة مركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين الى مستشفى جراحات اليوم الواحد لإسعافهم وتلقى العلاج الطبى العاجل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت إصابة 13 شخص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية زهرة التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، وتم نقل المصابين الى المستشفى العام بكفر الدوار لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.