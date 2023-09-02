انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمى" بمستشفيات البحيرة.. تفاصيل

البحيرة ناصر جودة

تنطلق اليوم السبت فاعليات المرحلة الأولى من حملة " حقك تنظمى " التى تنظمها وزارة الصحة بالبحيرة وذلك لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بشكل مجانى.

وتأتى الحملة الصحية تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بمشاركة كافة القطاعات المعنية بمديرية الصحة بالبحيرة.

وقال الدكتور هانى جميعة وكيل الصحة بالبحيرة أن الحملة الجديدة تقدم خدماتها للفئات المستهدفة خاصة فى القرى والنجوع والمناطق النائية، مضيفا أن الحملة ستقدم خدماتها خلال المرحلة الأولى فى إدارات " دمنهور - ايتاى البارود - كوم حماده - غرب النوباريه - حوش عيسى - ادكو - الدلنجات - الرحمانيه".

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المرحلة الثانية من الحملة ستقام من يوم 10 سبتمبر المقبل فى إدارات "كفر الدوار - شبراخيت - التحرير - وادى النطرون – أبو المطامير - رشيد - أبوحمص – المحمودية".

وأوضح الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع المستشفيات المشاركة والوحدات المتنقلة دون أى مقابل مادى.