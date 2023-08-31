سيدة تقتل طفلة ضرتها فى طهطا بدافع الانتقام

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بتغيب طفلتها 4 سنوات عن المنزل، وذلك حال قيامها باللهو مع عدد من الأطفال بالقرب من مسكنها واتهمت زوجة زوجها الثانية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم العثور على جثة الطفلة بمنزل (زوجة زوج الشاكية - كائن بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت بأنها استغلت دخول الطفلة لمنزلها فقامت بدفعها من أعلى السلم مما أدى إلى سقوطها وإحداث إصابتها فقامت بالتعدى عليها مما تسبب فى وفاتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.