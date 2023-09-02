اليوم السابع
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السبت، 02 سبتمبر 2023 11:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 150 على الأقل فى اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية وإريتريين فى تل أبيب

السبت، 02 سبتمبر 2023 10:00 م
إصابة 150 على الأقل فى اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية وإريتريين فى تل أبيب اشتباكات
وكالات

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شهدت العاصمة الإسرائيلية سقوط نحو 150 مصابًا خلال تفريق فاعلية نظمها معارضون للنظام الحاكم فى إريتريا أمام سفارة بلادهم فى تل أبيب، حسبما ذكرت شبكة القاهرة الإخبارية.
 
وحدثت الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمحتجين، حسبما ذكر موقع "آى 24" الإسرائيلى، اليوم السبت، الذى أوضح أن 9 أشخاص من بين المصابين حالتهم خطيرة بينما يوجد 13 آخرين إصابتهم متوسطة، بحسب وكالات.
 
ولفت الموقع إلى أن المتظاهرين ألقوا الحجارة واستخدموا ألواحًا خشبية في مواجهة الشرطة التي تعرض 30 من أفرادها لإصابات مختلفة.
 
وأصدرت الحكومة الإسرائيلية بيانًا بهذا الشأن أكدت فيه أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتابع ما شهدته العاصمة من أحداث شغب وأنه أمر السلطات المعنية بالعمل على استعادة النظام العام.
 
يذكر أن سبب الاحتجاجات هو مهرجان كانت سفارة إريتريا في تل أبيب تخطط لإقامته بشارع "ياد حروتسيم"، لكن المحتجين قاموا باقتحام مقر المهرجان.
 
يذكر أن العديد من أنحاء العالم شهدت أحداثًا مماثلة لمحتجين من إريتريا ضد فعاليات تنظمها سفارات بلادهم، حسبما ذكر الموقع.

تل أبيب

اريتريا

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إسرائيل

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